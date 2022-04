El Clausura 2022 está siendo un dolor de cabeza para Chivas de Guadalajara, que acaba de despedir al entrenador Marcelo Michel Leaño. A lo largo del torneo, el Rebaño Sagrado sólo cosechó 14 unidades en 13 partidos disputados, por lo que se ubica en el 15° lugar de la tabla general, tras su última caída, como local en el estadio Akron: 1-3 vs Rayados de Monterrey, el pasado miércoles.

Tras la salida de Leaño, la incertidumbre pasa por conocer quién será su reemplazante en el banco de suplentes, mientras Ricardo Cadena se hace cargo del equipo de manera interina. La danza de nombres ya empezó y Matías Almeyda suele ser, por nombre propio, un candidato para dirigir a Chivas, después del gran primer paso que tuvo y su propio deseo de regresar alguna vez al conjunto tapatío.

Por el momento, Matías Almeyda se mantiene como entrenador de San José Earthquakes, pero no se descarta un llamado de Ricardo Peláez, a quien afirma no conocer demasiado: “Una vez me llamó porque existía la posibilidad de ir a Cruz Azul. Fue la única vez que hablé con él. Yo hacía dos meses que había llegado aquí, y tenía una cláusula”, afirmó el argentino en diálogo con David Faitelson en ESPN. De esta manera, develó que la Máquina lo buscó en 2019.

Asimismo, Almeyda reconoce su compromiso el equipo de California, pero no cierra las puertas de cara a futuro, y avisa que no habría demasiados inconvenientes: “Tengo contrato hasta el final de la temporada, y de palabra me puedo ir mañana. Si algo tengo yo con esta dirigencia es que tengo mucho diálogo, muchísimo y es abierto. Me han hecho sentir muy bien”, contó sobre su relación con la dirigencia de San José Earthquakes.

Sabe que volverá

Aunque no se refiere a la inmediatez, Matías Almeyda tiene decidido que algún día regresará al país, por lo que su camino y el de Chivas podrían volver a unirse: "No lo digo ahora, sino siempre, mi familia ha sido muy feliz ahí, yo he sido muy feliz ahí, entonces nada ni nadie va a sacar lo hecho, y nadie va a sacar lo que viví dentro de la cancha y fuera de ella. Hay un cariño muy grande. Con mi mujer hablo de que nuestras vidas seguirán en México en algún momento", reflexionó el entrenador.