Cada vez que se habla sobre los mejores futbolistas de la historia, es imposible no acordarse del gran Ronaldo Luís Nazário de Lima. El Fenómeno, goleador brasileño que supo ser campeón mundial, genera admiración en todos lados y en esta oportunidad, tuvo un hermoso gesto con un jugador de las Chivas de Guadalajará.

José Juan Macías volvió a sufrir una nueva lesión de gravedad, la cual lo mantendrá alejado de las canchas alrededor de nueve meses más. El atacante se preparaba para regresar en este Clausura 2023, pero a fin de cuentas, un nuevo contratiempo hará que sean prácticamente dos años de inactividad antes de volver a jugar.

Enterado de este difícil momento que vive el futbolista rojiblanco, Ronaldo le envió un video deseándole fuerza: "Hola JJ ¿qué tal, cómo estás? Bueno, ya he oído que no muy bien, pero esto pasa, ¿eh?. Me ha pasado lo mismo y lo he superado. Espero que tengas la cabeza y la paciencia para volver fuerte ¿Vale? Te mando un gran abrazo, fuerza y que te recuperes pronto ¿Vale? Un abrazo (sic)".

Claro está, José Juan Macías recibió encantado el video del astro brasileño, ídolo de distintas generaciones y más allá de fronteras. Tras ser operado de manera exitosa, el delantero de Chivas subió el mensaje de Ronaldo a sus historias de Instagram y escribió: "Gracias, ídolo #Fenómeno".

La lesión de José Juan Macías

Chivas explicó lo sucedido con José Juan Macías en un comunicado: “La Dirección de Ciencias del Deporte del Club Deportivo Guadalajara informa sobre el estado de José Juan Macías, quien sufrió una lesión durante el entrenamiento del jueves 16 de febrero. El delantero del Guadalajara presenta una rotura total de ligamento cruzado anterior, provocada por la recepción de un salto unipodal fuera de balance, que generó un valgo forzado y consecuente lesión”.