Chivas Guadalajara se encuentra en plena preparación de cara a lo que sucederá a partir del seis de enero cuando inicie el Clausura 2023 y visite a Rayados de Monterrey en la primera jornada. Por otro lado, el mercado se mantiene en pie y se supo la millonaria suma que pondrá el Rebaño en la mesa Santos Laguna para obtener la ficha de Santiago Muñoz.

Uno de los grandes problemas que no pudo resolver Ricardo Cadena en el Apertura 2022 fue en relación con el centroatacante. Es más, mientras en el banco contaba con Ángel Zaldívar y Santiago Ormeño, el timonel mexicano no jugaba con un nueve fijo y solía adelantar a Canelo Angulo, Chicote Calderón o hasta el Piojo Alvarado.

Por otra parte, esta problemática para Paunovic, nuevo entrenador de Chivas, no se ha solucionado, ya que no encuentra el nueve que le de punch que necesita. Es más, ha llegado a probar al canterano Luis Puentes debido a que por el momento no le convencen ni Zaldívar ni Ormeño.

Por otro lado, en la última semana, se supo que la directiva del Rebaño apuntó a tener en su plantilla a Santiago Muñoz, futbolista de Santos Laguna, que jugó cuatro encuentros con Newcastle. A su vez, en las últimas horas Milenio confirmó que realizará una oferta de 2,5 millones de dólares y que los Guerreros tiene una semana para responder si aceptan o no la misma.

Vega y Alvarado con fecha para reportar con Chivas

Luego de la victoria de Chivas contra Getafe, se dio a conocer que el Guadalajara le dio días de descanso a Alexis Vega y Roberto Alvarado tras su participación en el mundial. Además, se informó que ambos jugadores deben reportar la semana entrante en Valle Verde para comenzar a trabajar con el resto del equipo.