Las Chivas de Guadalajara respiran con mayor alivio después de la importante victoria ante Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca, la cual los volvió a introducir en la zona de Repechaje dentro de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2022. El desafío será continuar en la senda positiva para afirmarse y asegurar la Fiesta Grande.

El Rebaño Sagrado que hoy conduce interinamente Ricardo Cadena ya comienza a pensar en el encuentro por la Jornada 15, el cual enfrentará a su equipo contra Xolos de Tijuana, el próximo martes a las 21:00 horas en la cancha del Estadio Akron. Mientras tanto, el mundo rojiblanco se encuentra expectante por lo que suceda con su próximo timonel...

¿Matías Almeyda puede llegar a Chivas?

El entrenador multicampeón con Chivas presentó su renuncia al San José Earthquakes de la MLS, y coincidiendo con la salida de Marcelo Michel Leaño, afición y periodismo comenzó a especular con un posible regreso a la perla tapatía. Sin embargo, el Rebaño ya tendría un importante competidor por el Pelado: la Selección de Chile tendría preparada una oferta para contratarlo.

Chicote Calderón opinó sobre la posible llegada de Almeyda

Después de anotar el golazo del triunfo para las Chivas ante el Azul, 'Chicote' fue consultado por la posible llegada de Matías Almeyda, y respondió: "Sí, sé lo que hizo en Chivas, hizo cosas muy buenas. Yo en lo personal no pienso que si el profe se va a ir o se va a quedar, tengo que seguir trabajando porque no sabemos lo que vaya a pasar. Mis compañeros y yo no nos fijamos en quien viene y quien se va, sabemos que únicamente hay que trabajar. Igual, no sabemos si se va a ir uno de nosotros".