Chivas Guadalajara se encuentra en plena preparación de cara a la segunda jornada de la Liga MX cuando visite a Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastra. El Rojiblanco viene de superar por 1-0 a Rayados de Monterrey en el Gigante de Acerco.

Por otro lado, ayer Veljko Paunovic fue noticia porque no tiene en los planes a Santiago Ormeño, por lo que un viejo conocido del atacante lo quiere para encarar el Clausura 2023. Por otra parte, luego de irse del Rebaño Sagrado, Ángel Zaldívar marcó que es injusto la presión que se vive en el Guadalajara.

Santiago Ormeño es buscado por Puebla

Ayer por la noche se supo que Santiago Ormeño habría sido cepillado del equipo, a pesar de que Paunovic dice que lo tiene en cuenta, pero como la quinta opción entre sus atacantes. Debido a esto, Puebla es uno de los grandes interesados en contar con los servicios de un atacante que supo brilla en su equipo bajo la dirección técnica de Nicolás Larcamón.

Zaldívar habló de la presión que se vive en Chivas

Ángel Zaldívar hoy se encuentra en Atlético de San Luis luego de que haya sido cortado por Veljko Paunovic de cara al próximo campeonato. Por otro lado, luego de su paso por el Rebaño, el atacante comentó que es injusto la presión que se vive en el Rojiblanco. “En Chivas la presión la sabemos, conocemos cómo es el entorno, siempre va a haber todo eso. Yo lo viví mucho tiempo y es algo que a lo mejor no se tiene que cargar a una sola persona, a un solo jugador. Creo es más parte colectiva del equipo, si no anda bien pues es culpa en sí de todos. También no creo que sea justo que a unos jugadores se le cargue más el peso que a otros, tiene que ser equitativamente: los que están jugando, también los que no, la directiva, el cuerpo técnico", expresó el delantero.