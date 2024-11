Colapinto va por buen camino en la F1 y no debe cambiar su estilo por esta razón

Franco Colapinto comenzó a recibir sus primeras críticas en la Fórmula 1. Tras un inicio prometedor como reemplazo de Logan Sargeant, el rookie argentino de Williams tuvo tres accidentes importantes en los últimos dos Grandes Premios. Puntualmente, se estrelló en las qualys del GP de Brasil y Las Vegas, así como también en la carrera de Interlagos.

Esto hizo que algunas personalidades como Juan Pablo Montoya apunten contra él. Sin embargo, es importante mencionar que justamente esa manera arriesgada y agresiva de pilotar fue la que llevó a Colapinto a destacar en la Fórmula 1 con apenas un puñado de carreras. Maniobras como el ‘divebomb’ en Singapur o sus múltiples adelantamientos lo han colocado como uno de los pilotos del momento, pero esto no quita que tenga mucho que aprender a sus 21 años.

Solo basta con observar el pasado de Max Verstappen, a quien lo apodaban ‘Crashtappen’ en sus inicios, justamente por terminar contra los muros como consecuencia de llevar su coche al límite en búsqueda de los mejores resultados. Y es por esa razón que Colapinto no debe cambiar su estilo: está en esa curva de aprendizaje natural que lo llevará a conocer los límites para no repetir errores.

Precisamente el cuatro veces campeón de la Fórmula 1 se encargo de defender a Franco durante el Gran Premio de Las Vegas. “Los expertos deberían mantener la boca cerrada. No es nada fácil, todo lo que haces al límite no es fácil. Y sino que lo hagan ellos. Estar delante de la cámara suele ser ya una señal de que no pueden hacerlo por sí mismos, o de que ya no pueden hacerlo”, comentó Max en rueda de prensa.

En la misma línea, otro emblema de la parrilla como Lewis Hamilton opinó al respecto: “Estamos hablando de chicos de 18 o 19 años. ¿Quién no cometió un error a esa edad? Deberíamos liberarlos y no darles una chance o dos… hay que seguir apoyándolos”. Si dos de los mejores pilotos de la historia te respaldan de esa manera, significa que vas por buen camino.

Es mejor un piloto que choca por ir al límite que uno que termina la carrera sin tomar riesgos

Por la Fórmula 1 han pasado cientos de pilotos, pero solo algunos logran destacar. Son innumerables los casos de corredores que no duran en la categoría y se marchan sin puntos en la bolsa. Un claro ejemplo de ello en este 2024 es Guanyu Zhou, quien suele terminar las carreras pero marcha último en la tabla de posiciones sin unidades. Sin ir más lejos, este rendimiento lo llevó a quedarse sin asiento para 2025, ya que Kick Sauber tomó la decisión de no renovar su contrato.

En el caso de Franco, no solo que su estilo arriesgado de pilotar lo llevó a conseguir puntos rápidamente, sino que además esa es la manera de mostrarse y luchar por un asiento. No podemos obviar el hecho de que había conseguido el tiempo para meterse en Q3 de la Clasificación del GP de Las Vegas antes de su error de cálculo, en la misma sesión en la que su compañero de equipo –Alexander Albon– había sido eliminado en Q1.

Conclusión: Colapinto no debe cambiar sus formas; ni en su manera de pilotar, ni en su manera de ser. Ese combo lo colocó en la Fórmula 1 y lo convirtió en una de las figuras más queridas de la categoría. De no ocurrir nada extraño, Argentina tendrá piloto para rato en el ‘Gran Circo’, y Latinoamérica lo celebra.

