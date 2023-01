Chivas Guadalajara tuvo su primera derrota en el Clausura 2023 de la Liga MX tras perder por 2-1 ante Toluca en el Estadio Akron. De esta manera, el conjunto Rojiblanco ya empieza pensar en el próximo partido cuando visite a Juárez en la frontera.

Por otra parte, en la tarde de hoy, el Rebaño volvió a recibir malas noticias debido a que tuvo otra baja sensible por lesión. A su vez, Miguel Jiménez salió a cruzar a los fanáticos del Rebaño Sagrado al marcar que no se metan con su familia.

Chivas pierde a otro jugador

En el día de ayer se confirmó que Chivas tendría otra baja sensible debido a que Alicia Cervante se esguinzó, por lo que no verá acción por algunos encuentros. Por otra parte, la buena noticia es que la elemento Rojiblanco comenzará directamente la rehabilitación, ya que no necesitará ningún tipo de invertenvión.

Miguel Jiménez contra los fanáticos de Chivas

Luego de haber caído ante Toluca, Miguel Jiménez fue duramente criticado, pero el portero de Chivas cruzo a los fanáticos cuando atacaron a su familia. “Hay críticas que van más allá, que ofenden a mi familia y creo que eso ya no va. Al contrario, ya va por otra cosa", expresó el Wacho, quien dijo que entiende que en el Rebaño se vive con presión.