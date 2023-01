Chivas de Guadalajara no pudo conquistar la Copa Sky. El Rebaño Sagrado cometió errores importantes que le costaron la derrota contra Cruz Azul por 2-0, pero de igual modo el balance de su pretemporada es realmente interesante.

Y es que el equipo ha competido a buen nivel desde la llegada de Veljko Paunovic al banquillo, algo que sin duda genera mucha ilusión entre sus aficionados de cara a lo que será su participación en el Torneo Clausura 2023.

Alexis Vega apunta al Clausura 2023

Luego de caer en la Copa Sky frente a Cruz Azul, Alexis Vega considera que el equipo no tiene excusas y que el objetivo no debe ser otro que conquistar el Torneo Clausura 2023: “Sabemos de la institución en la que estamos, sabemos todo lo que nos jugamos, ya no soy un novato, tengo experiencia, tengo varios partidos en Primera División, pero si no levantó un trofeo con Chivas nada de eso vale, desde que llegué siempre lo he tenido en mente", dijo el atacante del Rebaño Sagrado.

Beltrán elogia a Paunovic

Fernando Beltrán está muy entusiasmado con el trabajo que viene realizando el cuerpo técnico encabezado por Paunovic, pues considera que le ha permitido explotar su potencial en la pretemporada y tener altas expectativas para el Torneo Clausura 2023. "Estoy muy agradecido, porque en estos partidos de pretemporada me han ayudado bastante a encontrar mi mejor versión. Estoy muy cerca de alcanzarla", señaló el mediocampista.