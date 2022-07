La contratación de Santiago Ormeño con Chivas ha tenido mucho ruido mediático, debido a los estatutos del club y que algunos fanáticos se niegan a ver a un elemento que representa a otra selección vestido de Rojiblanco.

La dirigencia encabezada por Amaury Vergara necesitaba con urgencia un centro delantero y recurrieron al futbolista de León, que ya tiene todo arreglado y listo para ser anunciado de forma oficial como Rojiblanco.

Ormeño siempre ha sido apoyado por su familia, y el que salió a defender este movimiento fue su padre. En entrevista con Marca Claro, aseguró que su hijo no fue contemplado por el Tri y tiene todos los derechos por su nacionalidad: "¿A quién le hace ruido? No entiendo, es mexicano. Tiene su pasaporte mexicano y su acta mexicana, desde luego no juega en la selección porque el seleccionador nacional en el momento eligió a Rogelio Funes Mori para que fuera a la selección. Gareca lo convocó porque tiene doble nacionalidad, él eligió y se fue para allá".

Vale la pena recordar la polémica vivida en 2021, cuando el delantero de 28 años se vio obligado a elegir a qué combinado decidiría representar. Después de mucho meditarlo y no ser contemplado por México, Perú le dio la oportunidad de vestir la Blanquirroja.

TIENE TODO LISTO

Este 11 de julio fue un día especial para que Chivas avanzara en la contratación, con el futbolista de la Selección de Perú presentando pruebas médicas en una clínica de la ciudad. Si todo sale bien, es cuestión de horas para anunciarlo.