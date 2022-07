La lesión de José Juan Macías, en la previa al Apertura 2022, signficó un duro golpe para las aspiraciones de Chivas, pues se trataba de una de las principales cartas ofensivas con las que contaba el entrenador Ricardo Cadena. El delantero no estará disponible durante todo el certamen y el Rebaño Sagrado busca ahora alternativas en el mercado.

Uno de los nombres que corrió con fuerza en Chivas, fue el de un atacante de la vereda rival: Henry Martín. Al respecto, Roberto Alvarado, volante ofensivo del Rebaño Sagrado, le abrió las puertas al delantero de la Selección Mexicana, quien no es prioridad en el América y no descarta buscar nuevos destinos en los que obtener continuidad.

En diálogo con TUDN, Piojo Alvarado recalcó la importancia de que llegue un delantero para completar el plantel: "Del equipo que venga, pero que venga a sumar, a aportar lo mejor, a dar el 100. Que venga a demostrar en la cancha porque quizás si viene de América y la afición no lo quiere, pues que el jugador lo demuestre en la cancha con goles, esfuerzo, y creo que ahí se olvida todo".

Asimismo, el atacante de Chivas no se baja de la Selección Mexicana de cara al Mundial de Qatar 2022: "Obviamente me quiero subir a ese barco. Es un año importante para todos, dar lo mejor de mí y por ahí ser tomado en cuenta. Daré lo mejor de mí para mostrar mi mejor versión porque me quiero subir a ese barco, quiero cumplir ese sueño, pensar en grande, pensar positivo que voy a estar ahí".

Los números de Henry Martín en América

El atacante de 29 años no atraviesa su mejor momento con las Águilas, donde tiene 169 partidos. En ese lapso, Henry Martín marcó 54 goles y entregó 23 asistencias.