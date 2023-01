Falta poco más de un mes para el comienzo de la Major League Soccer 2023, la cual será la cuarta edición disputada por Javier Hernández con la playera de Los Angeles Galaxy, equipo donde lleva anotados 38 encuentros en 69 partidos. ¿Será la última temporada del delantero en los Estados Unidos?

Surgido en las fuerzas básicas de las Chivas de Guadalajara, el poder goleador lo catapultó hacia el futbol europeo, donde construtó una de las carreras más destacadas para un futbolista mexicano. Después de regresar al continente para jugar en el equipo Galáctico, donde ya transita su cuarto año, muchas son las especulaciones sobre su futuro.

El atacante de 34 años culmina su contrato en diciembre de 2023 y aún se desconoce si le ofrecerán una renovación del vínculo o se le abrirán las puertas para un regreso al país. Consultado por esta situación, Chicharito remarcó el amor que le tiene al Rebaño Sagrado y no cerró las puertas a una nueva etapa allí, aunque recalcó que existen muchos factores y no puede asegurar que esto ocurra.

Chicharito: "Veremos en el futuro si regreso a Chivas"

“Chivas, ya lo veremos en el futuro. Yo amo y adoro a Chivas. Hay una historia entre Chicharito y Chivas. Está ahí y es hermosa y divina. Amo a Chivas, pero hay muchos factores. Estoy en la organización más importante de futbol en los Estados Unidos (Galaxy). Así como lo son las Chivas en México. Me les debo a ellos”, comenzó.

A añadió: “No lo sé (regresar al Guadalajara). Siempre he respondido a ese tema que no lo sé. Depende de muchos factores en mi vida. Espero que la gente que de verdad ama a Chivas que no se me juzgue por si estoy o no estoy. Yo le di mi vida a Chivas. Allí crecí y me dieron una vida extraordinaria. Creo que los dos logramos historia. Fui campeón, fue campeón de goleo y luego fui el primer jugador mexicano que se fue directo a un equipo Triple A".