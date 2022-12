El panorama de Alexis Vega previo a Qatar 2022 y una vez disputado en torneo es muy distinto. En un inicio existía una gran ilusión por jugar en Europa, pero su actuación no terminó por convencer y hasta ahora no parecen existir propuestas concretas.

El Gru reportó con Chivas para hacer pretemporada el fin de semana anterior, complicándose aún más verlo en el Viejo Continente a la brevedad, pues muchos torneos ya están por reanudar actividades.

Cualquier cantidad de equipos fueron relacionados con Alexis Vega, incluso algunos de gran jerarquía como Chelsea, protagonista de la Premier League que según se supo, hace unos meses pujó por Edson Álvarez.

Luis García Postigo es uno de los principales fanáticos del trabajo del delantero de Chivas, aunque ahora consideró que no está listo para jugar a esos niveles: “Alexis Vega no tiene nivel para jugar en el Chelsea, no hay que ser un genio, no está para el Chelsea. Tanto así que en el partido importante contra Arabia Saudita en Qatar 2022, falló una, de esas que todo mundo falla. Falló una arrancando el primer tiempo y lo sacaron al medio tiempo porque se borró del partido. Para jugar en el Chelsea, necesitas otro tipo de habilidades”, dijo en su canal de YouTube.

Con algunas desventajas

El panorama de Vega pensando en el futbol de élite es complicado. Tiene 25 años y a esa edad, ya debería tener una carrera con mucha experiencia en Europa. Igualmente, no cuenta con pasaporte comunitario y Chivas pedirá un alto precio por sus servicios.