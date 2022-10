Aunque no cumplió los objetivos, el directivo tuvo cosas positivas en su paso por Guadalajara.

Vienen tiempos de cambio en Chivas, y este martes 11 de octubre se ha hecho oficial la salida de Ricardo Peláez de la institución, luego de haber quedado eliminados en el Repechaje del Apertura 2022 contra Puebla.

El directivo fue anunciado para llegar al Guadalajara en octubre de 2019, asumiendo hasta el Clausura 2020. Es reconocido por su buen paso en otros clubes, viviendo muchos altibajos en esta turbulenta gestión.

Para realizar su balance, es un hecho que no logró cumplir los objetivos. El equipo no levantó ningún título y existieron más malos momentos. Sin embargo, no todo fue negativo y siempre hay cosas por resaltar.

A continuación, en Bolavip te presentamos los seis aciertos de Peláez Linares en su paso por Guadalajara.

1. Abrió la cartera

Aunque no todas los fichajes fueron buenos, es un hecho que Chivas invirtió fuerte en los últimos torneos. Contrataciones como las de Uriel Antuna, Alexis Peña, Roberto Alvarado, Chicote Calderón, Alan Mozo o Roberto Alvarado no fueron nada baratas, mostrando una intención por mejorar la calidad del plantel.

2. Entiende Europa como prioridad

El directivo estaba abierto a negociar a sus jugadores al Viejo Continente. Facilitó la negociación de José Juan Macías al Getafe, sabiéndose que aceptó una cláusula para negociar a Alexis Vega a Europa.

3. Querido y respetado

Los jugadores suelen hablar muy bien de Peláez, sabiendo que crea un importante vínculo con el vestidor y que gusta de involucrarse en el día a día. Uno de los más afectados fue Alexis Vega, que publicó unas caras tristes a unos minutos de ser anunciada su salida.

4. Sabía dar la cara

Gustará o no el protagonismo del exfutbolista, pero es un hecho que a diferencia de muchos otros directivos, siempre salía a hablar en los buenos o malos momentos. Eso lo ha distinguido toda su carrera.

5. Buena relación con Amaury

Amaury Vergara siempre se expresó de formaa correcta de Peláez, pues pese a tener algunas diferencias en su forma de entender el futbol, crearon un vínculo que tenía como prioridad los resultados del club.

6. Daba su lugar a la afición

En distintas oportunidades el directivo apareció en el canal de Youtube del equipo, desmintiendo rumores o contando a detalle la información de la intimidad de Chivas.