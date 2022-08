Chivas atraviesa una de sus peores rachas en los últimos años, aún sin sumar ninguna victoria en las primeras siete jornadas y muy lejos de aquella mística que enamoró a millones de aficionados a sus colores.

Desde hace algunos torneos algunos fanáticos Rojiblancos le han pedido a Amaury Vergara que venda el equipo, sabiendo que no es tan probable que haya algún inversor dispuesto a cumplir con la cantidad que demandan.

A través de las redes sociales, David Faitelson sugirió a Ricardo Salinas Pliego comprar al Rebaño, proponiéndole que venda sus acciones en Mazatlán, Puebla, Santos y Atlas para invertir todo en Guadalajara.

El empresario (o su Community Manager) respondieron al periodista de ESPN, asegurando que no es mala su propuesta: "Vender no, comprar Chivas… pues pienso igual que con la compra de Citibanamex. Comprar problemas para tener que arreglarlos luego y que digan que por mi culpa no funcionan… no, la verdad no. Pero igual y si se ponen a modo, Amaury tiene el número de mis asistentes".

Difícil que se fije en Chivas

Pese a esa publicación, Salinas Pliego ha manifestado en distintas ocasiones que los gastos operativos son muy altos, incluso asegurando que salvo excepciones, el futbol no es negocio. Invertir en una marca tan costosa como Guadalajara... Difícil.