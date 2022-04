Las Chivas de Guadalajara lograron firmar una buena levantada en el Torneo Clausura 2022, consiguiendo acomodarse en los principales puestos de cara al Repechaje para la Liguilla. Y gran parte de este mérito lo tiene el entrenador interino, Ricardo Cadena, quien hasta el momento logró encadenar tres victorias consecutivas.

Más allá de los aspectos tácticos que modificó con respecto a la propuesta de Marcelo Michel Leaño, el actual entrenador del Rebaño Sagrado también debió levantar un vestidor que estaba golpeado tras caer ante Rayados y complicar sus chances pensando en la Fiesta Grande.

"Esperas encontrar un grupo como me lo encontré, venían dolidos de una derrota (ante Monterrey), encuentras a un grupo golpeado en ese sentido, sin embargo encuentro también un vestidor muy fuerte, muy unido y con vergüenza y coraje deportivo y con una sensación que nos dejaba en deuda con nuestra afición", expresó para Marca Claro.

¿Se queda Ricardo Cadena en Chivas?

Consultado sobre su futuro y una posible continuidad al frente de Chivas para el próximo Torneo Apertura 2022, el timonel se mostró precavido y aunque no ocultó su deseo de continuar al frente del primer equipo, señaló que primero debe pensar en mantener esta senda positiva de cara a la Liguilla.

"Voy paso a paso, yo me veo en el próximo compromiso y con el favor de Dios en la siguiente fase, después es algo que no está en mis manos, no me corresponde. Pero yo estoy feliz, claro que me gustaría porque soy de la institución, soy un tipo que vive de fútbol que está agradecido con esta institución que me vio nacer y crecer", apuntó Cadena.

Ricardo Cadena elogió a Michel Leaño

Además, Ricardo Cadena no dejó de resaltar la labor de su antecesor, Marcelo Michel Leaño: "Marcelo tenía un vestidor sano, con transparencia, noble, esa parte ayuda muchísimo. En lo deportivo, el equipo desarrolló muy buenos pasajes en los partidos y venía haciendo cosas interesantes, cosas que ayudaron mucho a que con mi incorporación sacara ventajas".