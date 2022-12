Aunque el comienzo de la Copa por México desvía algunas miradas, el mercado de pases sigue siendo uno de los temas más importante para la afición de Chivas, y en especial, para su entrenador, Veljko Paunovic. En una nueva rueda de prensa, el estratega se refirió a la posible llegada de refuerzo en particular.

Desde hace ya un tiempo, pero en especial desde su consagración con los Tuzos del Pachuca, Víctor Guzmán aparece en el radar de Chivas. Sin embargo, su arribo no es fácil y así pareció dejarlo en claro Veljko Paunovic cuando se le consultó sobre su posible llegada: "En principio, la pregunta es más para la dirección deportiva", soltó.

"Yo trabajo con el equipo que tenemos. Me comunico con mis superiores el proceso que el equipo lleva, lo que necesita y lo que hace bien. Son cosas internas. Con el grupo estoy muy contento, me dan todo lo que les pido. En cuanto a otros jugadores, no opino", dijo en un principio el estratega del Rebaño.

Sin embargo, Paunovic no se contuvo y elogió a Guzmán, aunque fue mesurado: "Desde luego, creo que es un gran jugador. Pero hay muchos buenos jugadores en esta Liga y seguro que para nosotros, lo más importante es trabajar con el grupo que tenemos. Como dije, somos los que somos hoy en día y nos dedicamos a hacer el mejor trabajo posible".

Sobre Canelo Angulo

Paunovic también se refirió a la posible partida del Canelo Angulo: “Es nuestro jugador y mientras esté aquí, contamos con él y con todos. Nosotros no estamos en ningún momento para anunciar cualquier cosa, estamos simplemente enfocados a trabajar con el grupo que tenemos y con Angulo incluido", afirmó.