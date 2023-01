Cuando parecía que 2022 podría ser un gran año en su carrera en el futbol por su llegara como refuerzo de las Chivas del Guadalajara para el torneo Apertura, Alan Mozo no pudo consolidarse como titular del Rebaño y además se perdió la Copa del Mundo Qatar 2022 con la selección mexicana, y ni siquiera pudo ir al concierto de Bad Bunny como lo deseaba.

Desde antes de salir de Pumas, en 2021 Alan Mozo tuvo que resignarse a no asistir a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 pues el director técnico de la selección mexicana olímpica le dio prioridad a Jorge Sánchez. "Son decisiones que en su momento él (Jaime Lozano) me dijo que había otro jugador que estaba en mejor momento que yo. Lo respeté, pero me dolió muchísimo".

Aunque Andrés Lillini trató de desarrollarlo y mejorarlo y corregir sus indisciplinas con los Pumas para que fuera considerado para la selección mexicana, Alan Mozo tampoco fue contemplado por Gerardo Martino, así lo recuerda: "No era del agrado del entrenador de este ciclo mundialista, ya tenía su gente y desafortunadamente no le fue de la mejor manera". Con el Tata Martino, el lateral derecho sólo jugó dos minutos.

En conferencia de prensa, Alan Mozo lamentó no haber sido titular fijo con las Chivas del Guadalajara en el Apertura 2022, pero lo atribuyó a al anterior director técnico, Ricardo Cadena: "Por decisión del entrenador no era lo que yo podía aportarle a la lateral derecha (compartió la posición con Jesús el Chapo Sánchez)".

Alan Mozo renovado con Chivas

En entrevista para W Deportes, Alan Mozo lanzó sus objetivos para 2023, que no se limitan a su club: "Es un nuevo año, tengo mis metas, mis propósitos y sé que los voy a cumplir. Tengo mis objetivos muy claros, estoy seguro de que este año es el de consolidación con Chivas y levantar la mano con mis actuaciones, para la selección mexicana".