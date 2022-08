Luego del empate contra Atlas, Chivas realizó una llamativa conferencia de prensa en la que los jugadores pidieron disculpas y afirmaron que la próxima taquilla será gratis para que no los abandonen.

En el día de hoy, Chivas volvió a decepcionar en la Liga MX luego de haber empatado 1-1 ante Atlas por la jornada siete del Apertura 2022. Por otro lado, tras el encuentro, el plantel del Rebaño Sagrado dio la conferencia de prensa para pedirle disculpas a la afición y comunciaron que el próximo encuentro de local la entrada será gratis para que nos los abandonen.

Desde hace ya cuatro jornadas o más, si uno quiere ser muy criterioso, el equipo de Ricardo Cadena volvió a entrar en una crisis deportiva como todas las temporadas. Sin dudas, desde la salida de Matías Almeyda, el Guadalajara ha entrado en un bucle constante donde los fracasos y los escándalos están a la vuelta de la esquina.

Esto lo sabe todo el plantel quienes tras el partido fueron ellos los que dieron una supuesta conferencia de prensa, supuesta porque no hubo preguntas, en la que los referentes hablaron y marcaron que se sienten dolidos por lo sucedido. “Creo que está claro, ya no sirve de nada hablar más. Nos sentimos dolidos con la afición y el estar aquí, a lo mejor nos hace ver como héroes, pero creo que el cuerpo técnico ya habló demasiado y nos toca expresarnos. Creo que hoy la afición se entregó al máximo a pesar de los resultados, lo han hecho de la mejor manera y queremos hacerle saber que estamos apenados con ellos”, inició Isaac Brizuela.

Por su parte, Jesús Sánchez se mantuvo en la misma sintonía y declaró que están comprometidos a revertir esta situación, por lo que salieron a hablar para agradecer el apoyo de la afición. Por último, Fernando Beltrán dio las mismas palabras y además le comunicó a los fanáticos que el próximo juego de local la taquilla será gratis.

“Nos dimos cuenta que la afición se entregó al máximo. Nos apoyó de una manera increíble hasta el último minuto. No nos abandonen porque de verdad los necesitamos y sentimos todo el apoyo de la afición. Al final, no nos está alcanzando esa es la realidad. Le queremos decir que la siguiente taquilla es gratis para que no nos abandonen, para que estén con nosotros porque el equipo lo necesita. Hoy sentimos que esa parte suya da un extra y nos motiva para seguir trabajando, para que nos sigan apoyando”, finalizó Nene Beltrán.