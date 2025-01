Tigres UANL es uno de los pocos equipos de la Liga MX que aún no cerró ningún fichaje para 2025. Una de las principales problemáticas del club es que tiene ocupadas todas las plazas de No Formados en México y todavía no puede desprenderse de algún extranjero.

Sumando a los NFM y a los mexicanos, Tigres tiene varios futbolistas que quiere soltar. El extranjero que más polémica genera en este sentido es Samir Caetano, quien rechazó ya varias ofertas para irse del club. Por otro lado, los Felinos en las últimas horas lograron llegar a un acuerdo con León por un futbolista.

ver también Mercado de fichajes 2025: Tigres UANl recibió una dura negativa que amargó a Veljko Paunovic

De acuerdo a lo revelado por el periodista César Luis Merlo, Sebastián Fierro se va de Tigres y continuará su carrera en el Club León de Eduardo Berizzo. La Fiera compró una parte de la ficha del mexicano, quien firmará con los Esmeraldas hasta diciembre de 2026.

Publicidad

Publicidad

Sebastián Fierro se va a Club León (Getty Images)

Por su parte, el periodista agregó que Tigres tendrá una cláusula para recomprar a Sebastián Fierro, aunque no detalló la cifra de esta opción. El centrocampista era considerado por Robert Dante Siboldi, pero desde que llegó Veljko Paunovic prácticamente no sumó más minutos.

El paso de Sebastián Fierro por Tigres

Sebastián Fierro creció en las Fuerzas Básicas de Atlas, de Chivas y su última formación como futbolista la atravesó en Tigres, donde llegó en julio de 2021. El volante debutó en la Liga MX en mayo de 2023 con los Felinos de la mano de Robert Dante Siboldi.

Publicidad

Publicidad

Desde ese momento, Sebastián Fierro disputó un total de 19 partidos con Tigres. El mexicano de 23 años no sumó minutos en el último Apertura 2024 y estuvo presente en 12 encuentros con el Sub23.