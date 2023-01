Por la jornada tres del Clausura 2023 de la Liga MX, Chivas volvió a fallar luego de que haya perdido por 2-1 ante Toluca en el Estadio Akron. Por otra parte, tras el encuentro, Veljko Paunovic habló en conferencia de prensa para hacerse responsable y mandarle un mensaje al aficionado del Rebaño Sagrado.

Bajo la dirección técnica del serbio-español, el Guadalajara pudo mantener su invicto durante tres partidos en el que mostró buenos pasajes de juego. A su vez, los Diablos Rojos fueron los primeros en romper su valla luego de haberle marcado dos goles.

Por otra parte, como sucedió post Atlético de San Luis, Veljko Paunovic volvió a recibir críticas y salió a decir que es responsable de la caída ante Toluca, por lo que salió a dejarle un mensaje al fanático de Chivas. ”Llevamos tres partidos, no llevamos tres años o tres campeonatos. Llevamos consolidando un grupo que por las lesiones, por tardías llegadas, que todavía le falta a la gente y creo que son hechos, son argumentos fuertes para entender", señaló el entrenador de Chivas.

Y agregó: “Tengo que buscar soluciones yo mismo, con mi cuerpo técnico. Tenemos que tener la consistencia de poder manejar y gestionar los partidos. Creo que en la segunda parte no lo hicimos bien y yo me hago responsable de todo esto”. A su vez, el serbio-español advirtió que no se siente derrotado y que tiene la capacidad de revertir este momento.

"Estamos dolidos, pero no derrotados. No nos van a afectar o dejar guiar por distintas decepciones, porque son lecciones que debemos aprender. Tengo la disponibilidad y capacidad para dar todo lo que puedo para que este grupo aprenda a manejar los partidos", finalizó Veljko Paunovic tras la derrota ante Toluca.