En el marco de una edición más de la inducción al Salón de la Fama del Futbol que se lleva a cabo en Pachuca, Amaury Vergara pareció que llegó de mal humor, pues no sólo declaró que el resultado de sus Chivas de Guadalajara ante su acérrimo rival, las Águilas del América, el pasado fin de semana había sido decepcionante, y de igual manera prefirió omitir comentarios sobre Marcelo Michel Leaño, sino también hizo un escandaloso desaire.

Mientras se encontraba a las afueras del recinto donde se hizo la gala para firmar algunos autógrafos antes de retirarse del evento se suscitó uno de los instantes más incómodos de este evento, pues se topó nada más y nada menos que con su ex Presidente Deportivo, el polémico José Luis Higuera, quien al parecer se mostró con ganas de molestar al directivo y por ello decidió irlo a saludar.

Al momento en que Higuera se acercó a Amaury mientras este repartía autógrafos, el hijo de Jorge Vergara de inmediato se molestó con el empresario ante su saludo, y rechazó darle la mano a lo que Higuera con un gesto más pasivo, pero a la vez desafiante decidió hacerse para atrás y comenzar a caminar hacia la salida, lo que molestó más al dueño del Rebaño Sagrado quien fue muy claro con él.

“Amaury ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte!” externó Higuera, a lo que Amaury contestó: “No, no, no, me saludes tú, no me saludes”, mientras que José Luis se aleja y seguía enfocado en su celular, el heredero de Jorge Vergara enfatizó: “Es más no te me vuelvas acercar nunca más cab…”, a lo que Higuera respondió como burla al actual Presidente del conjunto rojiblanco quien prefirió retirarse del sitio.

¿Dónde nació el odio de Amaury por Higuera?

El fallecimiento de Don Jorge Vergara trajo muchos conflictos tanto para el club rojiblanco como para su familia, pues después de su deceso un inexperimentado Amaury tuvo que tomar las riendas por completo tanto de las empresas de su padre como del Rebaño Sagrado, y una de las decisiones que más le calaron al empresario fue la salida en 2019 de José Luis Higuera después de que no ayudara al resurgimiento de la escuadra.

Esto ocasionó que Higuera no saliera del todo bien de Verde Valle, y eso se acrecentó meses después de que se diera un escándalo con Angélica Fuentes y su finado padre, pues se dieron a conocer los supuestos motivos de su divorcio, así como la participación de José Luis como accionista de una empresa junto a Fuentes, al mismo tiempo que trabaja con la escuadra tapatía mientras que Don Jorge continuaba vivo, lo que dio paso al enojo de Amaury y que ha desatado una serie de dimes y diretes entre ellos en múltiples ocasiones.