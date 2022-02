El polémico estratega había solicitado que tanto Jorge como su ex esposa, Angélica Fuentes, no intervinieran en nada referente a la cuestión táctica del club.

Marcelo Bielsa sin duda es uno de los entrenadores más asediados del mundo, y es que su estilo, así como formación lo ha convertido en una joya codiciada, y por ello el futbol mexicano vivió distintas etapas con él, como fue el caso de Atlas y las Águilas del América, siendo los rojinegros su etapa más prolífica pues impulsó a talentos como Rafa Márquez, Oswaldo Sánchez, Pavel Pardo y Jared Borgetti para que explotaran su potencial.

Pero al parecer las Chivas de Guadalajara se quedaron con ganas de repetir su fórmula en Verde Valle y por ello buscaron al albiceleste para hacerle una jugosa propuesta, así lo reveló David Medrano, quien detalló cómo fue el caótico encuentro del controversial timonel y el fallecido dueño del Rebaño Sagrado, Jorge Vergara, quien iba decidido a fichar al ex estratega de la Selección de Chile.

"Me platicaba la otra vez el Doctor Rafael Ortega, que fue presidente de Chivas, que le recomendó a Jorge Vergara contratar a Marcelo Bielsa como técnico de Chivas. Se los digo porque yo le di el teléfono a Rafa de Bielsa, me dijo que le consiguiera el teléfono de Bielsa y se lo conseguí. Le hablan, le agendan una cita, le mandan un boleto de avión, Marcelo viene a México y se hospeda ahí en Santa Fe".

En el relato, Medrano detalla cómo fueron las peticiones directas de Bielsa, pues el timonel no acostumbraba andarse entre las ramas: "Me dice Rafa que iba bien la cosa, pero de repente Bielsa dice: 'yo nada más le voy a pedir un favor importante para poder plasmar todo lo que hemos hablado'; Vergara le dice: '¿cuál?'; Bielsa responde: 'yo a usted solo lo quiero ver dos veces, el día que firmemos el contrato y el día que me corra. No lo quiero ver más por el club”.

Esto habría cambiado por completo las intenciones del también empresario, pues nunca se esperó que el afamado entrenador le hubiera hecho tal solicitud: “Dice Rafa que le cambió el semblante a Jorge, todo lo que iba bien, se fue para atrás, ya en el vuelo de regreso decidieron que no iba a ser Bielsa el técnico", apuntó Medrano, quien aseguró que Vergara no titubeó ante esta decisión que implicaba seguir en la búsqueda.

Mientras que Jorge Ramos, panelista de ESPN, también confesó que, en la misma reunión, Marcelo le habría solicitado otra cosa importante para Vergara: "Y Bielsa siguió: 'otra cosa que he escuchado es que su esposa Angélica Fuentes le gusta meterse en las decisiones del equipo, quiero decirle que, si vengo a trabajar, su señora no puede intervenir en las decisiones del equipo'. Vergara no entendía lo que escuchaba, pero le dijo que prometía que su esposa no se metería'".