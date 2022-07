Los buenos resultados y la disciplina al parecer en Verde Valle están en un receso y eso no estaría preocupando en absoluto. En sus últimos cuatro encuentros en el Apertura 2022, las Chivas de Guadalajara acumulan tres empates con dos marcadores sin goles y un descalabro, además de la dolorosa caída que sufrieron a manos de la Juventus, situación que los tiene tranquilos o al menos así se mostró el estratega del chiverío, Ricardo Cadena.

En esta ocasión el timonel del Rebaño Sagrado fue cuestionado por la filtración de videos en donde se ve a dos de sus flamantes refuerzos, Alan Mozo y Santiago Ormeño estar muy quitados de la pena apostando en uno de los casinos de Las Vegas, Nevada, en donde estuvieron para disputar el enfrentamiento amistoso ante la Juventus de Massimiliano Allegri, con quienes sucumbieron por un marcador de 2-0.

“Estando hospedados en un hotel como éste, donde pasas y en el lobby está un casino yo pensé que hasta iba a haber más videos porque todos hemos caminado por ahí, mi familia y yo estábamos ahí, vino familia a saludarme y caminé por ahí, me encontré a mucha gente y me tomaron fotos, incluso me grabaron videos y pensé que iban a salir por ahí, pero bueno no me extraña”, apuntó el timonel en rueda de prensa.

De acuerdo a Cadena no le es extraño sino totalmente comprensible que los futbolistas fueran vistos apostando: “Estamos en una ciudad donde la mayoría de los hoteles tienen casino y los jugadores son seres humanos y pueden salir a caminar o después de la comida les doy media hora para que caminen y en esta ciudad es algo normal, para mí no hay nada que me extrañe”, esto lo declaró después de que sucumbieran en el amistoso ante la Vecchia Signora donde por fin debutó Santiago Ormeño.

Previo a este escándalo que se desató en redes sociales, en Jalisco TV se dio a conocer que uno de los refuerzos del Rebaño habría sido captado de fiesta en plena temporada regular en un antro durante la madrugada del 15 de julio acompañado de un comunicador, pero no se ha revelado el nombre del futbolista, aunque en ese momento tan sólo habían sido contratados Alan Mozo y Fernando “El Oso” González, situación que no derivó en ningún tipo de comentario por parte de la directiva rojiblanca.