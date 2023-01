Las Chivas del Guadalajara han despertados las expectativas de sus aficionados durante el periodo de futbol de estufa de cara al torneo Clausura 2023 de la Liga MX, primero con la incorporación del director técnico Veljko Paunovic y las incorporaciones de refuerzos como Víctor Guzmán y Daniel Ríos.

El serbio Veljko Paunovic ha realizado la pretemporada de las Chivas del Guadalajara desde el principio, en noviembre, y ya en diciembre se registraron las incorporaciones de Víctor Guzmán, mediocampista procedente del Pachuca, y de Daniel Ríos, delantero que llegó del Nashville de la MLS.

Este martes fueron presentados Víctor Guzmán y Daniel Ríos como refuerzos de las Chivas del Guadalajara para el torneo Clausura 2023. En su caso, el Pocho Guzmán, uno de los fichajes más sonados en el mercado nacional, habló de sus expectativas como nuevo jugador del Rebaño.

Víctor Guzmán por fin jugará con las Chivas del Guadalajara en la Liga MX en su tercera oportunidad, algo que está disfrutando de gran manera: "Es algo que me he ganado, nadie me lo regaló. Estoy haciendo las cosas bien y estuve en números muy importantes. Cada fin de semana juego con el corazón me salgan o no las cosas".

Víctor Guzmán quiere ir al Mundial de 2026

Desde su debut en la selección mexicana, Víctor Guzmán sólo ha jugado seis partidos. En el proceso de Gerardo el Tata Martino no fue convocado para la Copa del Mundo Qatar 2022, pero espera llegar al Mundial United 2026 al que llegaría con 31 años de edad. Por ahora confía en que su fichaje por el Guadalajara le puede facilitar volver al Tri: "Ayuda estar en un equipo tan grande como Chivas, mucha gente te ve, si no es que en todo el mundo, y eso ayudará porque sabemos los extra que tiene Chivas y no estaré tan viejo para el próximo Mundial".