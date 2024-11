A sus casi cuarenta años, Cristiano Ronaldo no pierde su ambición y sigue siendo parte de las convocatorias de la Selección de Portugal, en busca de más coronaciones. El goleador ha regresado en esta ocasión a la escuadra lusa, para afrontar una nueva doble jornada de UEFA Nations League.

El emblemático artillero, actualmente en Al-Nassr, ya se prepara para los encuentros ante Polonia (como local) y Croacia (de visitante) que cerrarán la participación de Portugal en el Grupo A1, que hoy lidera el seleccionado de CR7 con 10 puntos, teniendo un pie en cuartos de final.

En la antesala del fin de semana de acción, Vitinha, compañero de Cristiano en la Selección Portuguesa, platicó con el prestigioso periódico francés RMC Sport, y dedicó un momento de la plática a elogiar al delantero de Al Nassr, capitán de la escuadra nacional y líder positivo dentro del vestidor.

Publicidad

Publicidad

Vitinha, una de las figuras del París Saint-Germain, contó su asombro por la forma física de Ronaldo a su avanzada edad de futbolista. “39 años y todavía titular en la selección, uff, no tengo explicación para esa longevidad; me imagino que es el profesionalismo que tiene en todo lo que hace; por la mañana, por la noche, todos los días de su carrera, es increíble, me imagino los esfuerzos y sacrificios que debe hacer y ha hecho, imagino que eso es lo que lo mantiene en esta condición a sus 39 años” , sostuvo con mucha admiración el volante que estuvo entre los nominados en la última entrega del Balón de Oro.

Vitinha y CR7, compañeros dentro y fuera del campo [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

El mediocampista aprovechó la ocasión para contar que ha cumplido un sueño al poder compartir Selección con CR7, más allá de no haber podido jugar con él a nivel clubes. “Es un privilegio para mí, desde pequeños, desde niños, todos soñamos con jugar algún día con él, y está sucediendo; por suerte, he tenido bastantes años para disfrutar del equipo juntos”, agregó Vitinha en la nota periodística, en la previa de dos partidos claves para la Selección de Portugal.

ver también Cristiano Ronaldo reveló cuál es el mayor secreto del Real Madrid: "Mucha gente dice..."

Por último, y lo más importante, Vitinha deslizó un secreto del goleador del que ni el propio protagonista ha querido hablar hasta aquí. “¿El Mundial 2026? Claro que Cris estará ahí, él no se va a rendir”, sentenció el jugador del PSG, que aseguró que Cristiano Ronaldo estará en la próxima Copa del Mundo. ¿Veremos al ‘Bicho’ representando por última vez a su selección con 41 años?