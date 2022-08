Los resultados no se están dando para Chivas. El equipo acaba de empatar en el Clásico Tapatío contra Atlas y todavía no logró festejar una victoria en lo que va del Apertura 2022 de la Liga MX. La situación es grave pero, curiosamente, el apuntado no sería Ricardo Cadena. Y es que, de acuerdo a la información exclusiva que pudo obtener Bolavip México y Rebaño Pasión, hay otra persona en la cuerda floja.

El Consejo está preocupado por el mal momento que se vive en el Guadalajara, por lo que quieren ponerle un alto a la devaluación de la marca con un nuevo proyecto deportivo que le permita al club tener mejores resultados que sirva para reconectar con la afición. Sí, leyeron bien, las salidas serían en la directiva...

León Iturbide, fuente de ambos medios de comunicación mencionados anteriormente, pudo saber que en el Rebaño Sagrado aprecian a Ricardo Peláez pero consideran que su proyecto está estancado. El todavía director deportivo tuvo enfrenamientos fuertes con agentes que buscaban tajadas de contratos o renovaciones y eso le llenó el ojo a Amaury Vergara, porque velaba por los intereses del equipo. Pero esa no habría sido la gota que rebalsó el vaso para que hoy estén pensando en su inmediata salida.

Los resultados, no solalmente los de este Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, lo encaminan hacia su expulsión de la institución. Mientras tanto, en el Consejo ya tienen un perfil para reemplazarlo: quieren a alguien que esté identificado con el equipo y que tenga experiencia trabajando con jugadores jóvenes.

A Ricardo Peláez lo acompañarían otros hombres de su confianza como Mariano Varela y Javier Mier. Las próximas horas, o quizás días, serán importantes a la espera de lo que puede ser un comunicado oficial para dar a conocer su salida de las Chivas de Guadalajara. Se busca nuevo proyecto para los tapatíos.