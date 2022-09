El plato fuerte de la jornada 15 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX será el clásico nacional entre las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara, y Fernando el Nene Beltrán, mediocampista del Rebaño, ya está preparado para esta visita a la cancha del estadio Azteca que puede ser decisiva.

En un Twitter Spaces de las Chivas del Guadalajara previo al clásico nacional, Fernando Beltrán tuvo una entretenida charla con seguidores rojiblancos con quienes recordó el origen de su apodo, el Nene: "Me lo puso Edson Torres cuando estábamos en fuerzas básicas, que porque era el nene consentido de los profes y siempre jugaba".

Respecto a laderrota sufrida a media semana ante los Tigres, Fernando el Nene Beltrán resaltó la actuación del portero rival: "Nahuel Guzmán fue vital" y habló de la mejora que las Chivas han tenido con el director técnico Ricardo Cadena: "ya estamos tranquilos; la idea que nos transmite el profe está más clara que nunca".

Fernando el Nene Beltrán debutó con las Chivas en el torneo Apertura 2017; el Guadalajara había sido campeón del Clausura 2017 y desde entonces no ha vuelto a ganar el título de liga, algo que ambiciona: "No me voy a ir de este club y no me quiero retirar sin ser campeón. Y no sólo una vez, dos, tres o cuatro, sino las veces que Dios me permita ser campeón con el club". Y cuando llegue el título, el mediocampista se comprometió a regalar tlacoyos en el negocio de su familia durante todo un día si el Rebaño queda campeón del Apertura 2022.

El Nene Beltrán y el clásico nacional

De cara al clásico nacional entre las Chivas y las Águilas, Fernando el Nene Beltrán resaltó que para las Águilas "las individualidades son importantes" y para las Chivas "jugar en equipo es lo fuerte de nosotros. Espero que salgamos más concentrados, espero que sea un gran partido, que sea emocionante y más que nada, que mostremos esa lucha, ese coraje de ser mexicano y de que jugamos el equipo".