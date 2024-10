Bofo Bautista cargó contra Fernando Gago y hasta Boca Juniors salió salpicado: "Mercenario"

Finalmente, tras idas y vueltas, Fernando Gago dejó de ser entrenador de Chivas y provocó la tormenta en el mundo del Rebaño Sagrado. La lluvia de críticas sobre el argentino cayeron desde las redes sociales pero también desde los medios de comunicación.

Sin embargo, una de las críticas más fuerte vino de parte de una viejo conocido del cuadro rojiblanco. Se trata de Adolfo Bautista, un histórico jugador del futbol mexicano, con paso por Chivas, pero también por Morelia, Pachuca, Querétaro, Chiapas, entre otros.

A través de su cuenta de Instagram, el ex delantero publicó una foto de Fernando Gago con el mensaje: “Eres un mercenario. Llegas a un equipo chico“. No solo fue contra ex técnico de Aldosivi y Racing, si no que también contra, Boca Juniors, tratándolo incluso como un equipo menor.

Además, acompañó la foto con una descripción: “Eres una basura como DT. Sin principios y lealtad a tu trabajo. Mercenario. @fergago5oficial recuérdales a tu nuevo equipito que estuviste en el mejor equipo de México, que jugando al futbol no pueden. Solo asi jugando sucio mercenarios”.

Cabe recordar que el jugador tuvo paso por la Selección Mexicana entre 2002 y 2010, jugando varios partidos y participando de varias competencias, como la Copa Oro 2002 y 2007, Copa América 2004 y 2007, y hasta la Copa del Mundo en Sudáfrica del 2010.

El comunicado de Chivas tras la salida de Fernando Gago

El Rebaño compartió en su sitio web un texto sobre la salida del DT: “A partir de hoy Fernando Gago ha quedado desvinculado de sus funciones como director técnico. En las últimas horas, Gago le comunicó a la directiva su decisión de volver a Argentina junto con su cuerpo técnico”. Y añadieron: “En el corto plazo se anunciará a nuestro nuevo entrenador, quien asumirá el cargo con el liderazgo y compromiso permanentes que el proyecto deportivo y el equipo requieren“.