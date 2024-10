Chivas no tiene paz desde las derrota con América y todo se profundizó desde la caída con Atlas y la posible partida de Fernando Gago del club. El equipo y el ambiente del Rebaño Sagrado ha perdido el norte y cada día que pasa se agrega un problema nuevo.

Ahora, la novela del director técnico argentino y Chivas tiene un nuevo capítulo. Tras saberse del interés de Boca Juniors en contar con él, el propio DT desmintió cualquier oferta y contacto por parte del club de Argentina. Sin embargo, desde el Xeneize sostienen que está todo cerrado.

Sin embargo, en las últimas horas, el periodista argentino Damián Iribarren reveló una nuevo problema en la vida del ex entrenador de Aldosivi y Racing: Fernando Gago y su ayudante Federico Insúa están distanciados. “A mi me dijeron que no es futbolístico el tema”, declaró el periodista.

“Hace dos meses que hay una ruptura, que no tienen diálogo. Llegaron juntos a Chivas, trabajan desde Racing”, agregó. “Es una relación muy cercana, casi de hermandad. De total confianza. Hace dos meses se rompe este vínculo más allá de esta oferta de Boca”, puntualizó. Cabe añadir que pase lo que pase, Insúa no irá al Xeneize con Gago.

¿Por qué se pelearon Fernando Gago y Federico Insúa?

Según Iribarren, los entrenadores están separados por una cuestión “personal”. “Es de las parejas pero no puedo decir mucho más”, indicó. “La pareja del Pocho y Gago se pelearon“. Además, la esposa de Insúa es muy amiga de Gisela Dulko, ex esposa de Pintita.

