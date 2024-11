En el marco de la Jornada 20 de la Liga Profesional de Futbol de Argentina, Boca Juniors perdió en su visita por 1-0 ante Lanús y complica su presencia en la próxima Copa Libertadores. El equipo necesita resultados y no reacciona para poder jugar otra vez el torneo más importante de clubes de América.

Tras la salida de Diego Martinez, la llegada de un hijo de la casa podía parecer solucionar todo. Sin embargo, Fernando Gago está lejos de arreglar al Xeneize y desde que llegó aún no ganó. Dos empates y dos derrotas ya suma el ex técnico de Chivas en su haber y a la afición se le terminó la paciencia.

Es que en redes sociales ya se ven críticas a los jugadores, cuerpo técnico y directivos, incluidos el propio Gago y Juan Román Riquelme, presidente de la institución argentina. “El Boca de Gago juega espantoso, defiende igual de mal y a los jugadores que antes eran 5 pts los empeoró a todos”, fue uno de los mensajes que se leyeron en ‘X’, ex Twitter.

Otro aficionado fue mucho más crítico: “Boca con Gago en 4 partidos metió 2 goles, fue ganando un partido 1 sola vez. Perdió 2, un partido 3 a 0. Aún no ganó. Creo que es más que claro que tanto antes de llegar como ahora, la necesidad IMPERIOSA es sumar puntos. Boca sumo 1 punto de 9 por liga. DESASTRE”.

“Gago es más burro que Riquelme. Con eso te digo todo“, “Gago no ganó desde que llegó, en insólito esto. Nunca en mi vida vi algo así en Boca”, “Gago ándate ya está en 4 partidos demostraste que SOS un burro”, “Convengamos que la idea de Gago no solo que no es para Boca sino que no es para NINGÚN club”, fueron algunos de los mensajes que se vieron en la red social.

Más allá de los resultados, lo que tiene mal a la afición de Boca Juniors es que hace dos años que el equipo no gana títulos importantes, cuestiona el juego y la actitud de los futbolistas. Pero lo peor de todo es que aún no aseguró su clasificación a la Libertadores y podría no jugarla por segundo año consecutivo.

¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors por la Liga Profesional de Futbol de Argentina?

El cuadro auriazul y Fernando Gago tendrán revancha en poco tiempo. Será en La Bombonera, de local y con su gente, que podría expresarse en caso de no conseguir un buen resultado. El equipo jugará ante Godoy Cruz el próximo miércoles 6 de noviembre en una jornada entresemana desde las 16:30 horas (Ciudad de México).