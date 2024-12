Roberto Alvarado revivió cómo fueron los días anteriores a la salida de Fernando Gago de Chivas. Luego de dos meses del polémico adiós del DT para continuar su carrera en Boca Juniors, el delantero consideró que el argentino no actuó de manera honesta, ya que le había asegurado a la plantilla que no abandonaría su lugar en el conjunto rojiblanco.

“A mí me toca estar en la Selección cuando él se va. Toda esa semana que se hizo viral que se iba, nosotros le cargábamos la mano -a Gago y al preparador físico- sobre que se iba, pero nos decían que no, que no había nada, que se quedaba y de repente se van. Fue de un día para el otro”, reconoció el Piojo en diálogo con el Podcast el RePortero, conducido por el ex guardameta Yosgart Gutiérrez.

En adición a esto, el jugador de 26 años insistió en que Gago negaba constantemente su salida del conjunto tapatío, así como los contactos con la directiva del club argentino.

Roberto Alvarado aseguró que Gago negaba su salida de Chivas días antes de abandonar al Rebaño. (Getty Images)

“El se despide cuando, supongo, toma la decisión. Al día siguiente se despidió del grupo, pero antes, todos bromeábamos y nos lo negaba, nos decía ‘nosotros no nos vamos a ir’. Estábamos con incertidumbre en la semana del Clásico Tapatío”, agregó.

Además, en esa misma línea añadió: “Estábamos esperando que nos dijera que se iba. Lo mejor que él podría haber hecho es ser honesto con nosotros, pero en ningún momento nos dijo. Todavía, en el partido contra Atlas nos dijo que quería ser campeón”.

La salida de Fernando Gago afectó a Chivas en el Clásico Tapatío de la fase regular del Apertura 2024, según el Piojo Alvarado

Vale destacar que, tal como manifestó el ex Cruz Azul, Necaxa, Pachuca y Celaya, la salida de Fernando Gago de Chivas comenzó a gestarse días antes de la disputa del Clásico Tapatío ante Atlas por la undécima jornada del Apertura 2024. En ese sentido, Alvarado aseguró que los reportes sobre el alejamiento del timonel afectaron al equipo que finalmente terminó perdiendo 3-2 ante los Rojinegros en el Estadio Akron.

“Me sentí triste, el equipo venía jugando bien y teníamos una idea ya muy clara con él. Es un entrenador muy táctico que da todas las herramientas para que llegues y juegues libre, fue lo que más le pesó al grupo”, concluyó.