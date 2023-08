En el reciente enfrentamiento de la Leagues Cup, el Club América vivió momentos de intensidad y controversia. A pesar de la eliminación en los Octavos de Final, lo que más resonó en los medios y entre los aficionados fue la postura del técnico del equipo, André Jardine, respecto al arbitraje y el uso del VAR.

El estratega del América, Jardine, no ocultó su descontento con las decisiones arbitrales que, según él, afectaron el desempeño de su equipo en la Leagues Cup. Aunque reconoció que no busca excusas, enfatizó que las decisiones del árbitro y el VAR no fueron equitativas.

Las declaraciones de Jardine en Leagues Cup

“El criterio no es igual, un ejemplo claro es que en todos los partidos que jugamos, tuvieron muchas decisiones y el árbitro no fue al VAR. La primera a nuestro favor, el árbitro ve el VAR en un penalti clarísimo, el penalti no necesita revisión; hay otra en un centro de Reyes que también era penalti, no era necesario el VAR”, comenzó el DT.

Luego, se explayó: “Hay muchas jugadas que podrían ser peligrosas y encuentras falta y empujón, lance igual y no te marcan. Soy sincero, para mí no es excusa, vamos a crecer con nuestros errores, pero me siento indignado, en estos cuatro partidos, siempre fue en contra de nosotros”.

El técnico también hizo hincapié en que el equipo debe madurar tanto en las derrotas como en las victorias. Estos partidos decisivos, aunque dolorosos, serán fundamentales para preparar al equipo para los desafíos futuros en el torneo mexicano y la Liguilla.