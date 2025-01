Apuestas al ganador Super Bowl: ¿Quiénes son los favoritos este 2025?

Cuando se definan los Juegos de Campeonato de Conferencia estará más cerca el Super Bowl LIX, a disputarse el próximo 9 de febrero 2025 en el Caesars Superdome, de Nueva Orleans, Louisiana. Cuatro candidatos aspiran a llegar al partido por el título y tu vas a poder realizar apuestas al ganador Super Bowl. Conoce los momios y recomendaciones para apostar en el Super Bowl LIX.

Las casas de apuestas dan como favorito a ganar el Super Bowl LIX a los Philadelphia Eagles con momios de +185 (2.75).

En las apuestas ganador Super Bowl le siguen Kansas City Chiefs con +210 (3.20), Buffalo Bills a cuota +255 (3.50) y los momios del Super Bowl le dan a Commanders +750 (8.50). Conoce a continuación las fortalezas de cada uno de los aspirantes al título:

El corredor de Eagles, Saquon Barkley, ha sido un gran arma para su equipo en la temporada. Con su ayuda, Filadelfia (16-3) consiguió avanzar al juego de Campeonato de Conferencia al terminar con 205 yardas en el choque contra Rams.

Con esa actuación Barkley ahora promedió más de 160 yardas terrestres en sus últimos cuatro partidos. Incluso en la temporada regular, totalizó 296 yardas y 5.4 yardas por acarreo en los dos enfrentamientos contra Commanders. En la temporada tiene con 2005 yardas por tierra.

Y es que el QB Jalen Hurts, con una rodilla lastimada, no arrastra un buen estado de forma y por eso su equipo se ha enfocado en correr el balón durante la temporada regular. Cambiar eso ahora podría ser un grave error.

RJFJ0Y Confetti flies to the ground after a Super Bowl champion is crowned in the NFL.