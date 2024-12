¡No se vio en la TV! Cruz Azul reclama que el último gol de América debió ser anulado

Cruz Azul se quedó con las manos vacías en la Liguilla del Apertura 2024 de la Liga MX luego de haber firmado una excelente fase regular. Pese a su excelente campaña, la Máquina Cementera cayó por 4-3 de manera agónica ante América en las semifinales y se quedó a las puertas de disputar la final contra Rayados de Monterrey.

No obstante, en la transmisión de televisión no se vio un error arbitral que reclamó todo Cruz Azul y que habría evitado el cuarto gol de las Águilas. Instantes después del encuentro, los aficionados del equipo de Ciudad de México mostraron su indignación por una imagen que demuestra que el penal no tendría que haber sido convalidado por una doble invasión a la hora de sacar del medio.

Foto: Mediotiempo

Todo se dio de manera frenética. Justo después del 3-3 que le daba la clasificación a los comandados por Martín Anselmi, América sacó del medio y buscó rápidamente el área rival con un balonazo. Fue en ese momento que se produjo una infracción y el árbitro –Adonai Escobedo– cobró el penal que Rodrigo Aguirre cambiaría por gol.

Sin embargo, la pena máxima nunca tendría que haberse señalado por la presencia de dos jugadores de América en campo rival en el momento de la reanudación, una infracción de la que no se percató ni Escobedo ni el resto de su equipo arbitral. No obstante, ahora ya no hay nada que hacer.

¿Cuándo se juegan las finales de la Liguilla del Apertura 2024 de la Liga MX?

Partido 1: Club América vs. Rayados de Monterrey | Jueves 12 de diciembre

Partido 2: Rayados de Monterrey vs. Club América | Domingo 15 de diciembre

América y Monterrey disputarán la final del Apertura 2024 de la Liga MX (GETTY IMAGES)

América va por su tercer título consecutivo

Las Águilas vencieron a Tigres en la final del Apertura 2023 y a Cruz Azul en la del Clausura 2024. Ahora, los dirigidos por André Jardine tendrán la chance de gritar campeón otra vez en lo que sería su tercer título al hilo en la Liga MX. De lograrlo, sumarían su trofeo número 40 al palmarés oficial del club.

