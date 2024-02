Previo al duelo que debe afrontar el América este sábado contra Pachuca, corrió el rumor de la posible salida de Jonathan Rodríguez. El futbolista uruguayo tiene una jugosa oferta de un equipo de la MLS y podría marcharse del azulcrema en los próximos días. Los aficionados del azulcrema pegan el grito en el cielo.

El jugador tiene claro que su objetivo para esta temporada es poder estar en la Copa América representando a su país y para eso necesita continuidad. Cabecita Rodríguez se ha convertido en un futbolista importante para el América y sin ser parte de la línea titular, se ha sabido ganar el cariño del público de las Águilas.

Jonathan Rodríguez siente que no ha sumado los minutos necesarios en el equipo y le ha acercado a la directiva del América la decisión de irse del club en busca de nuevos desafíos. El Real Salt Lake de la MLS ya se contactó con el jugador y su oferta lo habría seducido por lo que el uruguayo ya tiene claro que quiere para su futuro.

La decisión el América a la posible salida de Rodríguez

Pese al interés del Real Salt Lake, en el América son muy claros con su postura. No quieren que Jonathan Rodríguez abandone el equipo antes del final de la temporada, pero saben que pueden recibir un gran monto económico por la venta del futbolista. Por eso desde la directiva tratan de manejarse con precaución.

A Coapa aún no ha llegado ninguna oferta formal por el traspaso de Cabecita Rodríguez y ese es un punto clave en esta historia. El jugador informó su situación al club y cuales son sus objetivos, pero todo está basado en rumores y mientras no haya ninguna presentación formalizada, en el América no tomarán ninguna decisión.

La competencia interna que tiene Cabecita Rodríguez en el América

Henry Martín estuvo alejado del equipo por varios encuentros, su baja permitió que otros jugadores tengan oportunidad de meterse en el once titular, Jonathan Rodríguez es uno de ellos. Pero lamentablemente, el atacante se vio afectado por una gripe, que dejó fuera de dos encuentros. Una vez recuperado se metió en el once inicial de André Jardine.

Pero en una situación normal, Cabecita Rodríguez no tiene asegurado ese lugar y hay varios futbolistas que compiten con él por este puesto. Julián Quiñones ha sido clave para la consagración del América y es difícil que salga del equipo. Brian Rodríguez, ha sido una gran solución para Jardine en los últimos encuentros.

Chicote Calderón llegó en este mercado y fue tal vez el que más aprovechó las bajas del América. La última incorporación de la Águilas, Javairo Dilrosun, ya ha debutado con el azulcrema y es tal vez la competencia directa que tiene Cabecita Rodríguez en su posición. Serán horas decisivas para determinar cuál será el futuro del uruguayo.