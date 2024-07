El defensa español no forma parte del amistoso entre América y Chelsea.

Uno de los grandes protagonistas de las últimas semanas en el mundo del futbol ha sido Marc Cucurella. Resulta que lo sucedido con él durante la Eurocopa ha dado mucho de qué hablar, tanto por lo de dentro del campo como así también como por lo de fuera.

ver también ¿Por qué no juega Cole Palmer en América vs. Chelsea por el amistoso internacional?

Sin embargo, luego de su conquista con España del torneo continental europeo, el defensa ya tiene su mente puesta en Chelsea. Pero a pesar de ello, el español no formará parte del equipo inglés para el juego amistoso de este miércoles frente a América, y hay una razón para ello.

¿Por qué no juega Marc Cucurella el amistoso América vs. Chelsea?

Tras la finalización de la Eurocopa 2024, Chelsea decidió darle vacaciones a Marc Cucurella, como así también a los participantes del certamen continental. Es por eso que el defensa español no comenzó la pretemporada con el resto de la plantilla del equipo inglés.

Cucurella no forma parte del amistoso entre América y Chelsea (IMAGO)

Resulta que Cucurella ya está entrenando, pero lo está haciendo de forma particular, y no en Estados Unidos. Por tal motivo, Marc no está a disposición de Enzo Maresca para los entrenamientos de pretemporada como así también para los juegos amistosos como el de este miércoles frente a América.

ver también ¿Dónde están jugando HOY América vs. Chelsea por un amistoso internacional?

Cabe resaltar que Chelsea tendrá otras dos bajas importantes: Cole Palmer y Connor Gallagher. Sus ccasos responden a la misma situación del defensa español, razón por la cual no pueden estar en el juego ante el bicampeón de México en el Mercedes-Benz Stadium.

Publicidad