México y los Estados Unidos se estarán enfrentando el próximo 15 de junio del 2023 por las semifinales de la Nations League de la Concacaf en un cruce que traerá consigo una importante cantidad de recuerdos. De esta forma, los últimos 2 finalistas se medirán en el Allegiant Stadium de Las Vegas y esperarán en la final al ganador del enfrentamiento entre Panamá y Canadá.

En este contexto, cabe recordar que México viene de perder en 2020 la primera final de este campeonato ante el conjunto americano a la vez que en la Copa de Oro de la Concacaf se dio el mismo resultado en 2021 por lo que la previa estará cargada de especulaciones.

¿Por qué México, Estados Unidos, Panamá y Canadá juegan las semifinales?

Los 4 semifinalistas se han clasificado a dicha instancia por ser los líderes de sus respectivos grupos en la Liga A de la Liga de las Naciones de la Concacaf. De esta manera, el torneo esta organizado en tres ligas que ordenan a sus equipos en base al Rankig FIFA. La Liga A cuenta con 4 grupos de 3 selecciones cada uno.

Calendario para las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 022/23

Jueves, 15 de junio de 2023 – Semifinales

SF1: 4:00 pm PT/local (7:00 pm ET) Panamá vs Canadá

SF2: 7:00 pm PT/local (10:00 pm ET) Estados Unidos vs México

Domingo, 18 de junio de 2023 - Partido por el tercer lugar y final

3rd: 3:00 pm PT/local (6:00 pm ET) Perdedor SF1 v Perdedor SF2

F: 5:30 pm PT/local (8:30 pm ET) Ganador SF1 v Ganador SF2

Cómo comprar los boletos para México vs Estados Unidos por la semifinales de la Nations League

Los boletos se encuentran YA DISPONIBLES y se podrán comprar a partir de la página oficial de la Concacaf en el siguiente enlace.

Precios de los boletos

Los precios de los boletos van desde los 45 dólares los más accesibles hasta los 280 dólares lo más lujosos y caros para el partido entre México y Estados Unidos.

Posteriormente, la final se estará llevando a cabo en el mismo estadio de las Vegas y tendrá un valor mínimo de 50 dólares mientras que el máximo alcanza los 280 dólares.