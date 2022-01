El Monterrey es el equipo de la Concacaf con más participaciones en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA con cuatro, cinco contando ya la edición 2021 (jugada en 2022). En la historia de los Rayados dentro de este torneo ha sido fundamental la colaboración de dos figuras argentinas: César el Chelito Delgado y Nicolás Sánchez.

César el Chelito Delgado jugó tres ediciones consecutivas (2011, 2012 y 2013). En la primera oportunidad no anotó gol, en la segunda hizo tres y en la tercera dos para totalizar cinco y con ello ocupar el tercer lugar en la tabla histórica de goleadores empatado con Lionel Messi y Luis Suárez, y detrás de Gareth Bale (6) y Cristiano Ronaldo (7).

"Cuando veo mi nombre al mismo nivel que Luis Suárez y Lionel Messi me resulta rarísimo, me parece un montón, pero me llena de orgullo", dijo César Chelito Delgado en entrevista con la FIFA y respecto al potencial de los Rayados que competirán en la nueva edición apuntó que "Monterrey está cerca del nivel europeo. Tiene jugadores con experiencia y de selección. Es un equipo muy fuerte que puede hacer un gran papel en el torneo".

Liverpool sufrió ante el Monterrey

En la edición de 2019, el Monterrey enfrentó al Liverpool en semifinales. El equipo inglés ganó 2-1 con un gol en tiempo de compensación, pero sufrió de gran manera para poder eliminar a los Rayados que eran dirigidos por Antonio Mohamed y que contaban con Nicolás Sánchez en la defensa central.

"Fue el mejor momento de mi vida", recordó Nico Sánchez y detalló que "esa noche no nos cargamos de responsabilidad. Sabíamos que teníamos al mejor equipo de Europa enfrente, pero también sabíamos que podíamos competir. Nunca sentimos que nos podían pisar. Estuvimos a la par. No nos alcanzó, pero tuvimos al Liverpool de rodillas hasta el final del juego". Respecto a la generación actual de Rayados, el zaguero argentino comentó que "Monterrey tiene una plantilla exquisita, la mejor del país".