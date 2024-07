El insólito penal sancionado a favor de México ante Guatemala en el Campeonato Sub-20 de Concacaf

La Selección Mexicana se encuentra en un proceso de cambio con la llegada de Javier Aguirre al banquillo. Sin embargo, a la espera del primer juego del Tri, el equipo sub-20 disputó este miércoles un partido importante frente a Guatemala, el cual dejó una importante polémica que dio vuelta al mundo.

En el segundo juego del Campeonato Sub-20 de Concacaf, México se enfrentó al seleccionado guatemalteco en el Estadio Sergio León Chávez, ubicado en Irapuato, Guanajuato. Y si bien el juego terminó con victoria para el Tri, lo cierto es que hubo un penalti sancionado que no existió.

El polémico penal a favor de México ante Guatemala

Cerca del final del primer tiempo del juego, y con México ya ganando 1 a 0, se dio una acción realmente polémica. Tras un despeje fallido del portero, un futbolista de cada equipo fue a disputar el balón, que estaba botando en el área. En ese momento, el jugador de Guatemala intenta rechazar, pero erra al esférico.

Sin embargo, y pese a que el adversario estaba lejos, Alexéi Domínguez, delantero mexicano, simuló que había sido golpeado lanzándose al suelo. Inmediatamente, el árbitro señaló penalti a favor de México. Pero a pesar de ello, la realidad es que el contacto nunca existió.

No obstante, la cosa no termina allí. Resulta que el Campeonato Sub-20 de Concacaf cuenta con VAR, el cual no corrigió la decisión inicial. De esta forma, la Selección Mexicana recibió un penalti a favor, el cual no debió ser sancionado, y con el cual puso el 2 a 0.