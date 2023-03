Gregg Berhalter, entrenador que condujo la Selección de los Estados Unidos en el Mundial de Qatar, fue separado del cargo por la Federación por un caso de violencia doméstica por el que además se le abrió una investigación. Quien asumió el mando de manera interina fue Anthony Hudson, aunque si se tiene en cuenta que el país será sede junto con México y Canadá de la próxima Copa del Mundo es improbable que vayan a apostar por él como entrenador principal en el proceso.

El desfile de nombres llegó a dar incluso con la figura de José Mourinho, quien actualmente se encuentra dirigiendo a Roma en la Serie A y que fue consultado al respecto por la periodista Lola Hernández en una entrevista exclusiva que concedió a Fox Sports. "Todos me quieren pero ninguno me llama", respondió el portugués con gran sentido del humor.

Ya poniéndose más serio, Mou aclaró que no tuvo ningún contacto con el seleccionado estadounidense en el último tiempo, aunque sí con el de su país: "Todas las semanas alguno me quiere, sea club o sea selección, pero desde el único lugar que me han llamado ha sido desde la selección portuguesa, que no he podido aceptar”.

Los rumores que alimentaron la posible llegada de Jose Mourinho al banquillo de la Selección de Estados Unidos aludieron a viejas declaraciones del entrenador. En 2011, cuando estaba al mando del Real Madrid, había dicho que cuando se cansara de ganar en Europa evaluaría la posibilidad de dirigir en dicho país.

“Me veo entrenando un club o una selección nacional o ayudando a desarrollar el futbol en los Estados Unidos. Cuando me canse de ganar en Europa, es algo que quiero hacer. Quiero ser técnico de la Selección de Portugal y quiero trabajar en Estados Unidos”, había dicho Mou.