La Leagues Cup es una competencia que se comenzó a idear en 2016, cuando los equipos mexicanos dejaron de participar en la Copa Libertadores. En aquel momento, la Liga MX vio una situación idea para estrechar lazos con la MLS mediante la creación de un torneo que hiciera competir a los equipos de ambos certámenes.

Este proyecto se terminó de consolidar en 2019 con la disputa de la primera edición del certamen. Sin embargo, la competencia debió esperar tres años para adquirir el carácter de oficial.

La Leagues Cup pasó a ser reconocida como torneo oficial en 2022. (Imago)

Esto se debe a que en sus primeras dos ediciones (2019 y 2021) la Leagues Cup no era organizada por la Concacaf y por ende no contaba con la certificación de FIFA para reconocerla como un torneo oficial. Por ende, tanto Cruz Azul como León, ganadores en los mencionados años, no pueden incluirla junto a sus otros logros oficiales.

¿Cuándo fue reconocida la Leagues Cup como título oficial?

No fue sino hasta 2022 cuando FIFA reconoció a la Leagues Cup como torneo oficial. Esto quiere decir que el primer campeón que gozó de dicha calidad fue Inter Miami, equipo que se consagró en 2023 con la inclusión de Lionel Messi en su plantilla tras derrotar por 10-9 en tanda de penales a Nashville luego de empatar 1-1 en tiempo reglamentario.

Cabe destacar que el certamen internacional fue suspendido en dos oportunidades. Una de ellas fue en 2020, cuando no pudo ser llevado a cabo debido a la pandemia de coronavirus. por otro lado, en 2022 también estuvo ausente del calendario, aunque en aquella oportunidad fue reemplazado por la Leagues Cup Showcase.

Publicidad

Publicidad

Cruz Azul, que lo ganó en 2019, es uno de los campeones no oficiales de este torneo junto a León. (Imago)

Este nuevo torneo consistió en la realización de una serie de partidos amistosos con el objetivo de descomprimir un calendario congestionado producto de la realización del Mundial de Qatar.