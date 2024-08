Muchos son los directores técnicos que han expresado su disgusto o disconformidad con el formato o las circunstancias en que se juega la Leagues Cup, campeonato que tiene como protagonistas a todos los equipos de la Liga MX y de la Major League Soccer.

En las últimas horas, uno que ha sido muy claro con su postura y que llamó la atención con su sinceridad al respecto fue Renato Paiva, entrenador de los ‘Diablos Rojos’ del Toluca, que en rueda de prensa dijo lo que piensa tal y como lo piensa sobre el sistema de competición de la Leagues Cup.

“Lo digo así de claro: ningún club mexicano fracasó en la Leagues Cup. Primero, para mejorar el torneo hay que ponerlo más igual para los dos. Empezamos por aquí: son 28 equipos americanos y 18 mexicanos, a partir de aquí la probabilidad de ganar de un americano es mayor. Segundo, para ganar 7 partidos fuera de casa, díganme un campeonato cualquiera donde el campeón gane 7 partidos fuera de casa seguidos, no es fácil. Partidos fuera con viajes de 4 en 4 días, entrenando en lugares diferentes de 4 en 4 días. Gestionando equipos de 4 en 4 días. ‘Renato, nos eliminó Colorado porque moviste el equipo’, y claro, ¿sabés por qué? Porque si no movía el equipo, no tenía once hoy (contra San Luis), porque nosotros sabemos el esfuerzo de los jugadores y obvio que tengo que mover el equipo, para gestionar”, se explayó con mucha convicción el DT del Toluca luego de la victoria en la reanudación del Apertura 2024.

Renato Paiva respaldó la actuación de los clubes mexicanos en la Leagues Cup y sostuvo que jugaron en inferioridad de condiciones. “Las semifinales son con equipos americanos, no me sorprende nada. ¿Esto invalida que la MLS ha crecido? Obvio que no, obvio que ha crecido. ¿Pero quieren evaluar el futbol mexicano? Ok, vamos a evaluarlo: CONCACAF, partidos a dos manos, ida y vuelta, Seattle una vez y después, ganan los mexicanos“, aseguró el estratega portugués, que ya se había postulado en contra de la Leagues Cup antes del inicio de la edición 2024.

El DT del equipo escarlata se plantó y afirmó que el Toluca no fracasó en la Leagues Cup. “Para que no digan que estoy escapando, hablo de Toluca. ¿Fracasos? CONCACAF con Herediano y en la Liga con Chivas. ¿Por qué? Porque hemos jugado a dos manos, fuera y en casa, tuvimos oportunidad de pasar, y no pasamos, una y otra. Fracaso en CONCACAF y en la Liga porque en dos partidos no hemos tenido la capacidad, yo como entrenador y el equipo de eliminar a los adversarios“, agregó Renato Paiva en la sala de conferencias del Estadio Nemesio Díez.

Por último, Paiva sacó pecho por la victoria por 2-1 ante Atlético San Luis de este domingo en el Infierno. “Lo más importante era jugar bien y ganar, porque estamos en casa y nuestra afición merece que juguemos bien y ganemos: no ha sido posible jugar bien, pero ganamos; el equipo puede mejorar muchísimo, está en un momento de crecimiento también, porque estamos con 5 fechas interrumpidas por la Leagues Cup, vamos a volver otra vez”, concluyó el timonel de los Diablos Rojos, que aún debe convencer a la afición de su trabajo por delante.

