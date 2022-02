Cruz Azul vs. Forge FC: la extrema temperatura que enfrentará La Máquina por Concacaf Champions League

Comienza una nueva edición de la Concacaf Champions League 2022, y uno de los representantes del futbol mexicano será Cruz Azul. Los dirigidos por Juan Reynoso están a las puertas del encuentro de ida por los Octavos de Final ante el Forge FC, en el estadio Tim Hortons Field de la ciudad de Hamilton, Canadá.

La Máquina ya se encuentra en tierras canadienses, y ya ha comenzado a sentir al que será su rival adicional a los 11 futbolistas que tendrá enfrente. Un frío extremo domina esas latitudes y la plantilla comenzó a sufrirlo desde su llegada, de acuerdo a las propias palabras del entrenador, quien aclaró que al realizar el reconocimiento de estadio se han aclimatado un poco más.

De acuerdo a las estimaciones meteorológicas, al momento del partido habrá en el estadio una sensación térmica de ¡-18 grados! y una temperatura real cercana a los -11. Es por eso que el club se apoyará en los consejos de los Seleccionados que pisaron Canadá hace muy poco, Charly Rodríguez y Julio César Domínguez.

De acuerdo a las declaraciones de Erik Lira, los futbolistas de Cruz Azul usarán calentadores en pies y manos tal y como lo hicieron los del Tri en Edmonton durante las Eliminatorias Concacaf. “Creo que el tema del clima siempre va a estar. No se puede controlar ni saber qué onda. Eso es para los dos equipos. Nos han dicho que es un poco difícil. Nos pondremos algo en los pies para tener calor, unos guantes y listo, todos adentro y sea como sea lo vamos a sacar”, señaló.

La opinión de Juan Reynoso

El entrenador de La Máquina no dejó pasar la oportunidad de opinar sobre la cuestión climática, y dar detalles de cómo están sintiendo esta situación: “No juegan mal, la verdad y luego la coyuntura del frío, es increíble como la naturaleza es tan sabía porque llegamos con una sensación térmica de menos 18 grados, hicimos una visita y también estábamos sufriendo pero ya pisamos la cancha y las condiciones no se sintieron tan extremas. Vamos a ver si mañana nos respeta la naturaleza, la cancha es un pasto sintético bastante aceptable”.