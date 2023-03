Se pone en marcha una nueva edición del campeonato más importante de clubes a nivel internacional en la Concacaf, más precisamente la Concachampions 2023 para buscar al nuevo ganador entre los países del Centro, Norteamérica y el Caribe. Cabe resaltar que el vigente campeón, Seattle Sounders, no participará de la competición al no poder ser campeón en la MLS, US Open Cup o terminar en lo más alto de la temporada 2022 en suelo estadounidense.

Como ocurre en cada una de las ediciones, el conocimiento de las instancias de eliminación se llevó a cabo mediante un sorteo. Dentro del mismo, algunos de los equipos de la Liga MX como son Pachuca, León y Atlas evitaron cruces con estadounidenses (país con clubes candidatos al trofeo) para medirse contra Motagua, Tauro y Olimpia respectivamente.

La sorpresa fue que en la distribución de equipos uno de los campeones no pudo decir presente en un lote "favorable" y ese es el caso de Tigres UANL, ya que el bombo 2 fue el elegido para los "Felinos" y su cruce será contra Orlando City de Estados Unidos, aunque el agrupamiento lo tiene con posibles cruces ante cuadros de la Liga MX como Pachuca y León.

¿Por qué Tigres UANL fue sorteado en el Bombo 2 de la Concachampions 2023?

Tigres UANL fue ubicado en el Bombo 2 de la Concachampions 2023 porque quedó en el puesto 9 del ranking de los participantes, determinado por los índices arrojados en sus últimas cinco participaciones, cuyas puntuaciones variaron según la participación, los triunfos, empates, fase avanzada y si fueron campeones.

Recordemos que los primeros ocho son los que comúnmente aparecen como "favoritos" por trayectoria en el certamen, además de su propia jerarquía en cuanto a la confección del plantel. También hay que decir que son los que podrán definir mayormente las instancias de revancha como local, excepto en los partidos contra los de inferior ranking.