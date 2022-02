Comienza una nueva semana en una competición de gran importancia internacional como lo es la Concachampions. En esta oportunidad, el certamen desarrollará los encuentros de vuelta por los octavos de final para definir a los ocho cuadros que seguirán en carrera para pelear por el título y el ingreso al Mundial de Clubes 2022.

Dentro de uno de los juegos, Santos Laguna fue uno de los equipos mexicanos que debió trasladar su fecha original de disputa de partido. Los mencionados iban a jugar ante CF Montreal desde Canadá el día martes 22 de febrero, sin embargo, el mismo tuvo que moverse. Recordemos que los "Guerreros" se impusieron 1-0 en la ida.

¿Por qué se suspendió el partido del día martes? Según lo anunció el sitio oficial de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), "se debe al clima adverso que se proyecta en Montreal, Canadá, en las próximas 24 horas. Se espera que las condiciones incluyan una cantidad de lluvia helada en el techo mayor a la permitida para la asistencia de aficionados, según el protocolo del estadio", mencionaron en el comunicado.

Entonces la fecha tuvo que removerse al miércoles 23, por lo que serán cuatro los choques que estarán disputándose en el mencionado día. Primero la jornada iniciará con New York City vs. Santos de Guápiles (2-0 ganan los estadounidenses), Colorado Rapids vs. Comunicaciones (los guatemaltecos van 1-0 en el acumulado), el choque Montreal-Santos (Alberto Ocejo marcó el único tanto la semana pasada) y cerrarán Pumas UNAM vs. Saprissa (empate en 2 el global por el momento).

¿Cuándo se jugará el partido entre CF Montreal y Santos Laguna?

El partido entre CF Montreal y Santos Laguna estará disputándose el día miércoles 23 de febrero con sede en el Estadio Olímpico de Montreal. Este mismo va a iniciar a las 19:15 hora de CDMX y 20:15 horario canadiense.