Rayados juega este miércoles un partido trascendental frente a Columbus Crew por un lugar en la final de la Concachampions. Monterrey cayó 2-1 en la ida y deberá remontar la serie para avanzar.

El domingo pasado, el equipo de Fernando Ortiz logró asegurar su lugar en los cuartos de final de la Liga MX tras vencer a Necaxa. Rayados pudo cortar su racha de cuatro partidos sin ganar en el torneo y la victoria le dará un envión anímico al equipo para enfrentar a Columbus Crew.

Gerardo Arteaga, el lateral izquierdo que llegó este año a Rayados, habló en la previa al duelo por Concachampions sobre sus primeros meses en el equipo y el encuentro clave que se avecina.

Las declaraciones de Gerardo Arteaga

“En lo personal me siento muy bien. Hasta el momento no me he equivocado en venir aquí, sabía que venía a un equipo ganador, un equipo que lucha siempre por títulos. Y pues hasta el momento no se ha logrado todavía nada, pero estamos cerca del objetivo”, dijo en un principio Gerardo Arteaga en conferencia de prensa.

Luego, el defensa habló maravillas de la afición de Rayados: “Me motiva, me tiene muy motivado el tema de la afición. Desde que llegué aquí creo que se ha visto mucho el apoyo de la afición, tanto de local como de visitante, nos han seguido a todos lados”.

Gerardo Arteaga está disfrutando con Rayados (Imago)

“En el tema de local claro que se ve la diferencia y es lo que me motiva, que la afición siempre esté metida ahí con nosotros. apoyándonos. Yo trato de responderle a la afición dentro del campo, trato de que como ellos vienen a apoyarnos, intento entregarme al máximo dentro del terreno de juego y me tiene contento y motivado para el partido de mañana“, expresó Gerardo Arteaga.

Rayados se hace fuerte en el Gigante de Acero, donde ganó los tres partidos que disputó en la actual edición de la Concachampions, y eso buscará este miércoles para dar vuelta la serie ante Columbus Crew.