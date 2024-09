El juego de este sábado entre Chivas y Rayados generó polémica por dos situaciones puntuales. La primera fue por el gol anulado a Lucas Ocampos en la primera mitad. El árbitro central en un principio convalidó el gol, pero luego lo revisó en el VAR y cambió su determinación.

La segunda jugada polémica se debe a un posible penal a Gerardo Arteaga que reclamó Rayados en la segunda mitad. El central no lo vio de la misma manera y dio continuidad en el juego sin problemas.

Finalmente, Monterrey logró igualar el partido en los minutos finales gracias al gol de Tecatito Corona. Un día después del juego, Gerardo Arteaga se expresó en sus redes sociales por la polémica.

El lateral izquierdo mexicano publicó en su cuenta de X (ex Twitter) un video de la jugada del posible penal en la segunda mitad, indicando que para el futbolista de Rayados debería haberse pitado la pena máxima.

Gerardo Arteaga empezó a recibir insultos por su publicación, especialmente de aficionados de Chivas. “Eres un fracasado. No quisiste ir a los Juegos Olímpicos, no pudiste consolidarte en la liga belga mientras tu ex compañero Daniel Múñoz juega en la Premier League. Preferiste regresar a México para dar pena, por eso Jesús Gallardo siempre fue el titular en la selección”, le respondió la cuenta @archivochivas.

El cruce de Gerardo Arteaga con un aficionado de Chivas (Fuente: X)

Ante ese mensaje del aficionado del Rebaño Sagrado agraviando al futbolista, Gerardo Arteaga le respondió: “Tu equipo me buscó y preferí a Rayados. Si no ahí estuvieras alabándome“.

Qué dijo Martín Demichelis del gol anulado a Lucas Ocampos

“Con respecto a la jugada del gol anulado, sí la vi. Me da la sensación de que no la tenía retenida el arquero como para anularlo, pero es una opinión poco válida”, manifestó Martín Demichelis tras la jugada polémica.