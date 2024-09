Rayados juega este sábado ante Santos Laguna en el último partido de la Jornada 7 del Apertura 2024. El encuentro, el cual comienza a 21:00hs, se llevará a cabo en el Nuevo Estadio Corona.

Monterrey aún no pudo ganar en la Liga MX desde la llegada de Martín Demichelis. La Pandilla igualó 2-2 con Xolos en el debut del entrenador argentino y luego Rayados perdió por 2-1 ante Toluca en la jornada pasada.

Martín Demichelis tiene una nueva oportunidad este sábado para lograr su primer triunfo con Rayados, aunque se enfrentará a Santos Laguna sin dos jugadores importantes como Jordi Cortizo y Gerardo Arteaga.

¿Por qué no juegan Jordi Cortizo y Gerardo Arteaga con Rayados vs. Santos Laguna por la Liga MX?

Jordi Cortizo y Gerardo Arteaga no están disponibles con Rayados por distintos motivos. El primero no juega ante Santos Laguna por molestias físicas. El volante se lesionó en el juego contra Toluca y aún no se recuperó por completo.

Jordi Cortizo se lesionó en el juego ante Toluca (IMAGO)

Por el lado del lateral izquierdo, Gerardo Arteaga es baja en el encuentro de este sábado por la Liga MX por haberse contagiado dengue. El defensa sufrió algunos síntomas por esta enfermedad aunque ya comenzó a hacer trabajos en el gimnasio.

De esta manera, Rayados se presenta en la Comarca Lagunera sin dos jugadores importantes como lo son Jordi Cortizo y Gerardo Arteaga. No obstante, Monterrey tiene futbolistas de sobra como para intentar ganar.