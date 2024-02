Las Chivas de Guadalajara lograron anoche una muy merecida clasificación a los octavos de final de la CONCACAF Champions League 2024, tras dejar en el camino al Forge canadiense, en una serie donde siempre fue superior a su rival.

El ‘Rebaño Sagrado’ derrotó en ambos cruces a su oponente, con parciales de 3-1 en la ida en Canadá y 2-1 en la revancha en México, cerrando así la primera ronda con un global de ¡5-2!, con un buen resultado y auspiciosas mejoras en el juego.

Tras obtener el boleto a la siguiente fase de la competencia, Chivas aguarda conocer a su próximo rival, que será el vencedor de Club América y Real Estelí, llave que hasta el momento lideran los nicaragüenses por 2-1 (marcador del primer cruce).

En este escenario, Fernando Gago, entrenador del conjunto rojiblanco, fue consultado en rueda de prensa sobre la posibilidad de enfrentar a las Águilas y que se termine dando un “Clásico Nacional”, en caso de que el equipo azulcrema dé vuelta su serie y avance de ronda.

Ante esta pregunta, el DT le puso paños fríos a la cuestión y aclaró que el equipo no debe adelantarse y sí guiarse por lo más inminente dentro del calendario. “El primer partido es el viernes, hay que recuperarnos y luego pensar en el del martes; pero el más importante ahora es el viernes, no pienso más allá”, aseguró el argentino, en referencia a los próximos cruces ante Mazatlán y Necaxa.

Respecto a quienes podrían ser sus próximos contrincantes en Concachampions, el estratega no quiso ‘elegir’ un rival y mantiene la cautela. “Mañana falta la otra definición; a partir de eso, veremos cómo continuamos, seguimos y trabajamos juego a juego”, afirmó el entrenador cuyo ciclo en Chivas viene de menor a mayor.

El Rebaño acumula ahora cinco victorias consecutivas entre Liga MX y CONCACAF Champions League, pero Gago no se agranda ni desea que se hable demasiado de ello. “Personalmente no me interesan los récords, vivo cada partido y el que viene es el más importante, y a partir de eso es la competencia que tratamos de buscar”, señaló el conductor del equipo rojiblanco.

Encuesta ¿Estás conforme con el comienzo del ciclo de Fernando Gago en Chivas? ¿Estás conforme con el comienzo del ciclo de Fernando Gago en Chivas? YA VOTARON 0 PERSONAS

Desde la llegada del director técnico ex Racing Club, Chivas acumula cinco victorias, dos empates y apenas una derrota, con un saldo del 70.83% de efectividad a lo largo de sus presentaciones entre las dos competiciones disputadas en este 2024.