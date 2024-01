En medio de los cuestionamientos hacia la figura de Fernando Gago por los decepcionantes resultados desde su arribo a las Chivas de Guadalajara, se sumó una inesperada crítica más; pero esta vez, desde el extranjero.

Se trata de Flavio Azzaro, periodista deportivo argentino y una de las personalidades más ‘populares’ de hoy en aquel país. Una cuestión indisociable que acentúa su reprobación, es que es simpatizante de Racing, último club que dirigió Gago antes de llegar a México.

A través de un video posteado en su canal de YouTube, el reportero hace una reseña de lo vivido por el entrenador del ‘Rebaño’ en este breve comienzo, hace una analogía con su conducción previa en Argentina, y finalmente le da una serie de ‘consejos’ al DT, en forma irónica.

Con sarcasmo, Azzaro abrió su monólogo interactuando con sus seguidores, quienes ya conocen el desprecio del periodista por Fernando Gago como estratega. “¿Adivinen quién después de sólo 3 partidos ya está cuestionado por parte de la prensa y muchos hinchas? Adivinaron, Ferchu. Dirigió 3, no ganó ninguno y algunos hinchas ya piden su cabeza”, comenzó platicando.

El protagonista se anticipó a los comentarios de los suscriptores de su canal y reconoció que su fanatismo por Racing, club de donde Gago no se fue en buenos términos, en parte influyó para la realización del video: “Me van a decir ‘vos lo decís porque todavía tenés bronca, te dura lo que pasó con Racing, nunca lo quisiste’, y es verdad, todavía me dura”.

Luego, el columnista se dedicó a atacar al director técnico de las Chivas, que en el comienzo de su estadía acumula dos empates y una derrota. “Me parece que el biri-biri de Gago, acá no va a funcionar, encima le trajeron a Chicharito y todo el público tiene expectativas por su vuelta; si no acomoda rápido el equipo, su estadía en México va a ser más que complicada”, continuó, arremetiendo contra el DT que todavía no pudo a sumar de a tres desde su arribo.

Como sus oyentes lo esperaban, Azzaro construyó una comparación entre la manera de manejarse de Gago en Argentina y ahora en México: “Al igual que en su ciclo en Racing, resalta más el juego que la eficacia; no tiene autocrítica, habla de que le gustó cómo jugó su equipo, más allá de haber perdido”, sostuvo el aficionado de ‘La Academia’.

Y marcó una diferencia en tanto al entorno del estratega en su nuevo ciclo, respecto a cómo vivía el día a día en Buenos Aires. “Esta vez no tiene la prensa a su favor como en Argentina, que no ganaba y seguía hablando de ‘lo bien que jugaba el Racing de Gago’; acá ya lo miran de reojo”, aseguró, mostrando videos e imágenes de distintos medios de comunicación mexicanos que ya han cuestionado al entrenador.

No conforme con sus críticas al director técnico, el periodista aprovechó para también burlarse de los aficionados rojiblancos y sus ‘exigencias’. “A los mexicanos si no les das resultados, les tenés que dar show, circo, y Gago es caracúlico”, disparó furioso el youtuber. “Los mexicanos quieren circo, quieren resultados o te pegan un patada en el c…, más si sos argentino”, prosiguió, riéndose de los simpatizantes del Rebaño Sagrado.

Por último, Azzaro cerró el video dejándole unos ‘consejos’ al entrenador, para lo que resta de su conducción en Guadalajara: “Fernando, olvidate del ‘tuvimos más la pelota’, del ‘yo no evalúo sólo los resultados’, estás al horno; o les das show o tu estadía en México va a ser cortita”.

El video crítico de Flavio Azzaro contra Fernando Gago por su inicio en Chivas: